總統府公布最新國安人事異動，外界關注內閣是否也有一波改組？黨政人士指出，這波調整是因應國防部長嚴德發退休，與內閣調整無直接關係；行政院發言人羅秉成則說，「行政團隊會繼續努力」。

總統府宣布陸委會主委將由邱太三接任，現任主委陳明通轉任國安局長，現任國安局長邱國正接掌國防部長，現任國防部長嚴德發轉任國安會諮詢委員。黨政人士說，相關調整已傳出一段時間，其實就是為了嚴德發退休所做的安排。

嚴德發下台傳聞不斷，也有傳聞退休後接任國防部智庫國防安全研究院董事長的安排。事實上，嚴德發任內狀況不斷，包括參謀總長沈一鳴殉職情事；去年4月海軍敦睦艦隊成員確診新冠肺炎，嚴德發當即表示，已向總統蔡英文自請處分，包括請辭，該他負的政治責任，絕對都會負責。

針對國安團隊調整，內閣是否也會重新整隊，行政院發言人羅秉成表示，今年我國經濟成長率名列已開發國家第一，防疫成效在世界上也名列前茅，行政團隊在經濟上和防疫上的表現，不僅獲得多數國人支持，得到蔡英文總統的信任，也得到世界上許多國家的肯定，行政團隊會繼續努力。

(中時 )