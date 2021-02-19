桃園市八德分局四維派出所員警謝永靖及林士喆擔服巡邏勤務，接獲報案稱在轄區介壽路一段商場內有一名精神狀況不佳的男子需要協助，警方到場發現男子疑似智能障礙，過年前被通報失蹤人口，帶回派出所後，順利聯繫家人。
警方表示，林男過年前夕就從蘆竹區住家自行外出遊玩未歸，家屬因近日天氣驟變非常擔憂他的安危，急得像熱鍋上的螞蟻，又遍尋不著相當擔心，直到接獲警方通知才發下心中的大石，也相當驚訝林男在外獨自度過多日，好在林男都無大礙平安返家，也非常感謝員警的熱心幫忙。
(中時 )
桃園市八德分局四維派出所員警謝永靖及林士喆擔服巡邏勤務，接獲報案稱在轄區介壽路一段商場內有一名精神狀況不佳的男子需要協助，警方到場發現男子疑似智能障礙，過年前被通報失蹤人口，帶回派出所後，順利聯繫家人。
警方表示，林男過年前夕就從蘆竹區住家自行外出遊玩未歸，家屬因近日天氣驟變非常擔憂他的安危，急得像熱鍋上的螞蟻，又遍尋不著相當擔心，直到接獲警方通知才發下心中的大石，也相當驚訝林男在外獨自度過多日，好在林男都無大礙平安返家，也非常感謝員警的熱心幫忙。
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