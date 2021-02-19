原是男兒身的網紅「罔腰」，3年前赴泰國變性成功，昨(18日)突然在社群網站PO出巨肚照宣布懷孕，透露寶寶已12週大，甚至還PO出超音波照與高醫檢驗單，代表有圖有真相，消息一出震驚全台灣。隨後罔腰變性、整形前的原始照也被挖出，小男孩臉蛋濃眉大眼又帶有些許青澀，與現在女人味爆棚的模樣差很大。
罔腰原是男人身，她在19歲那年動了變性與整形手術，退伍之後認識前男友鳳梨，兩人愛情故事感動不少人。鳳梨曾分享與罔腰認識經過，他說一開始完全不知道對方是男生，直到1個月後罔腰才向他坦白是男兒身，鳳梨雖然當下嚇了一大跳，但僅花了5秒就接受這個事實，兩人感情迅速增溫。
鳳梨2017年為了幫罔腰圓一個女人夢，還特地資助50萬，陪著罔腰前往泰國完成去除喉結與陰道重建的變性手術，終於讓罔腰成為一個真正女人。可惜鳳梨與罔腰的這段感人愛情，最終仍是以分手收場。
日前罔腰宣布懷孕，前男友鳳梨也成為了媒體追逐詢問的對象，令鳳梨氣憤又無奈，在臉書寫下：「到底她們當事人不接電話、不回應，關我什麼事？！煩我幹嘛？？？」希望外界還他一個清靜生活。
(中時新聞網)
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