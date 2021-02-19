金門民眾隨意放火燃燒田間雜草，去年引起火災事故280件之一。（金門縣消防局提供）

金門2020年至今年1月因燃燒雜草或廢棄物，導致火災事故280件，占總數的9成以上。縣消防局提醒民眾切勿隨意「放火」，未來違規者將依法開罰。

縣消防局指出，依消防法施行細則第17條規定，山林田野引火燃燒以開墾、整地、驅除病蟲害等為限，引火人應於5日前向當地消防機關申請許可，並於引火前在引火地點四周設置3公尺寬的防火間隔，以及配置適當的滅火設備，並將引火日期、時間、地點，通知鄰接地之所有人或管理人。

另於森林區域或森林保護區引火者，應通知森林主管機關，引火時間限定於上午6時以後下午6時以前，引火時應派人警戒監視，在火熄滅後始得離開，違反者將依法裁處。

縣府以田野引火燃燒除攸關公共安全外，也有影響空氣品質及行車安全之虞，基於避免空氣汙染惡化及不利民眾身體健康，並確保民眾生命財產安全的考量，已在去年1月21日公告縣內種植高粱、小麥等作物之土地，均為不得申請田野引火燃燒區域。

消防局表示，山林田野引火燃燒除須依法申請外，並應遵守下列事項：1.燃燒前應考量風速等天候容許條件，並與周邊的可燃物保持適當之安全間距。2.燃燒前應事先準備好水桶或其他滅火器具，而且餘燼必須周全處理以防復燃。3.燃燒時應在現場實施戒護監控，以防突發瞬間強風形成火星飛散，引燃附近可燃物而造成擴大延燒之現象。4.燃燒物品如會產生大量濃煙時，應事先向消防機關報備，以免讓其他民眾誤認為火警發生，而造成消防救災資源不必要的浪費。

該局呼籲，林木是金門重要的資產，在2016年「莫蘭蒂」颱風襲境時蒙受慘重災損，如今正在努力復育中，希望鄉親協力維護生態環境，也確保自己和別人的生命財產安全。

(中時 )