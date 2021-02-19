兩岸疫情趨緩，連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）力拚2021年重返營運高峰，總經理張妙苓19日表示，雅茗2020年已走出營運谷底，今年將以擴大拓點展店、供應鏈垂直整合，以及投資併購茶飲與餐食品牌三大核心策略打造集團全新成長曲線，目標2021年全年營收與獲利能超超2019年高峰。

雅茗去年利用防疫期間已陸續結束營運表現不符預期餐食品牌，更專注聚焦茶飲事業，並擴大茶飲品牌戰線，法人認為，此舉有助雅茗大幅降低營運成本並精壯體質，若展店與供應鏈整合達標，雅茗今年獲利成長幅度有望超過營收成長幅度。

無畏疫情強襲，雅茗2020年仍照既定目標在中國開出300家新店，張妙苓表示，大陸疫情趨緩，雅茗今年在中國市場展店數不會少於300家。張妙苓指出，中國茶飲市場雖品牌多、競爭激烈，但市場胃納規模超過4200億元人民幣，目前各品牌加總才1000多億元，代表茶飲在中國仍有很大成長空間，所以雅茗將聚焦茶飲全力衝刺。

雅茗在中國除將以多品牌、多價位滿足不同消費族群「渴望」，並將加速往具「人口紅利」的三、四線城市布局。張妙苓表示，除主力品牌「快樂檸檬」主攻15元至18元人民幣價格帶，「喝嘛」將主攻10元以下、「茶閣裡的貓眼石」為25元，品牌升級再造的「仙踪林」則有餐食與茶飲，平均客單價為60元人民幣，四大品牌同步拓點展店，為第一成長引擎。

雅茗國際布局將以北美和亞太市場為主，為降低關稅障礙並減少食材物料運輸與採購成本，雅茗將在此兩大市場啟動供應鏈整合並設立子公司建置採購與物流管理系統，作為集團第二成長引擎。張妙苓表示，供應鏈整合將有助爭取加盟主投資意願，打造創業平台。

張妙苓表示，全球仍在防疫，雅茗無法要求海外加盟商訂定今年具體展店目標，但雅茗內部訂出的發展計畫為目3年內北美展店200家，亞太市場拓點500家。

為擴大集團營運規模，雅茗去年與美國北加州的營運商成立合資公司，期能更接地氣加速展店，並入股台灣連鎖茶飲品牌「可不可熟成紅茶」二成股權。張妙苓表示，雅茗將持續尋找具潛力的茶飲品，以投資入股、併購或策略結盟方式擴張經營格局與市占，並以此策略為集團第三成長引擎。

雅茗旗下「快樂檸檬」品牌已有15歷史，具有先發優勢，且立足市場15年證明品牌力強大。疫情則加速了中國茶飲市場汰弱留強，能 存活的品牌代表體質強健。張妙苓表示，面對市場激烈競爭，連鎖茶飲企業三大不敗法則是：單店要「旺」、區域要「強」，以及品牌要「久」，「快樂檸檬」品牌深耕市場15年，是立足市場的優勢。

根據統計，大陸市場中，90後與00後消費者成為手搖茶飲主流消費人群，佔整體消費者數量近七成，其中近三成的90後與00後消費者購買手搖茶飲的月均花費在人民幣400元以上。此外，也有八成消費者的品牌忠誠度較高，消費者更傾向於選擇領導品牌和高品質的產品。張妙苓說，去年合資公司「上海檬奇奇」也開始將快樂檸檬導入校園餐廳及校外周邊門市，聚焦大學生及年輕消費族群，讓快樂檸檬品牌成為年輕人消費首選。

大陸有54％的消費者選擇通過線上購買手搖茶飲，與2019年相比，手搖茶飲線上訂單占比提升近20％，主要除了可以縮短排隊等候時長，無接觸也是消費者選擇線上點單的主要原因。而雅茗在中國市場已累積近3,000萬會員，在外送布局上也有斬獲，以去年為例，外送的營收占比已經提高到37％，比2019年的23.5％大幅成長，而集團也開發自有線上點餐平台，今年除了外送營收占比仍會持續增加外，利潤也會提高。

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