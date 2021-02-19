智慧音箱已經越來越普及化，不少家庭中都添置了智慧音箱，去打造更完善的智慧家庭，而宏碁也看準了市場趨勢，即日起推出了首款的智能音箱Acer Halo (HSP-3101G) ，以鐵灰質感布料材質打造時尚圓柱的造型，搭配內建的Google助理中文服務，讓台灣使用者更能簡單上手使用智慧音箱。

宏碁的智能音箱Acer Halo，定價4990元。（宏碁提供）

宏碁的智能音箱Acer Halo內建了2個遠程全向麥克風陣列 ，任何角度聲控，語音辨識準確，配備DTS Sound，只要以語音控制播放Spotify、YouTube Music 及MyMusic、KKBOX等串流平台，即能享受360°音頻環繞的完美音域，同時支援3種傳輸選擇，只要保持Wi-Fi 5（802.11 AC）和Bluetooth5.0及Aux-in的連接，透過內建Google助理中文服務，即可串聯上萬種智慧型裝置。

宏碁的智能音箱Acer Halo，擁有獨特的LED螢幕顯像。（宏碁提供）

宏碁的智能音箱Acer Halo，擁有實際按鈕。（宏碁提供）

另外Acer Halo更能搭配獨家的Acer Halo App，去客製個人化的專屬設計及資訊，其外觀上擁有了獨特的LED螢幕顯像，可顯示客製化的圖像、時間、天氣、提醒等， 一目了然，搭配時尚RGB燈，因音樂不同有不同顏色變化，也能設定成為夜燈使用，在直接語音詢問時間、天氣等狀況時，資訊也能同步顯示於螢幕上，定價4990元。

宏碁的智能音箱Acer Halo，搭配獨家的Acer Halo App，去客製個人化的專屬設計及資訊。（宏碁提供）

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