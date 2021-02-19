這小孩真的不簡單！一名男網友分享，日前看到一對父子走進超商購物，5歲的兒子不假思索的挑了一罐最大的養樂多，「我要這個！」但是父親上前制止，並表示媽媽交代過不能喝養樂多，就怕買回家後被老婆臭罵，沒想到下秒兒子語出驚人神回應，讓在旁目睹全程的原PO笑翻，直說這小孩不簡單。

原PO昨(17日)在臉書社團「爆廢1公社」上分享他在超商聽到的爆笑對話，主角是一對父子，父親年約30歲，帶著5歲的兒子進到超商，兩人走到飲料區，父親開口就說，「你喜歡喝什麼自己選，只能挑一個喔」，兒子聽到後興奮的開始挑選，最後選中了一瓶大瓶養樂多，父親看了一眼後便拒絕，「媽媽說這個你不能喝，等下你買這個回去，被媽媽看到，你覺得媽媽會罵你還是罵我呢？」

聽到問題後兒子毫不猶豫的回答，「當然是罵你囉」，讓父親瞬間啞口無言，更讓一旁的原PO忍不住噴笑，心想，「這個小孩真不簡單，居然知道媽媽的凶險，噢不！是爸爸的危險」不過原PO也透露，事後小男孩乖乖換了一瓶飲料，和父親手牽手開心結帳去。

小男童的驚人發言，讓近4千網友笑翻，「這兒子很善良…有多少孩子是明知爸爸會死仍不留情的送爸爸上路啊」、「真他媽孝順的小孩（擦淚」、「跟我家女兒一樣專門挖洞的...」、「親子間很不錯的互動～爸爸教的好」、「我承認小時候我很常做這種事」、「老爸愛兒子也不忘求生慾」，此外，有女網友分享類似經驗，「這讓我想起，我家孩子在很多年後才跟我說，爸爸都會帶他們去7-11買霜淇淋吃，還會加一句，回家不要跟媽媽說喔！」

(中時新聞網)