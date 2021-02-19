農會改選21日登場，台北兩派競逐。（吳康瑋攝）

農會改選21日登場，台北兩派競逐。（吳康瑋攝）

北市9個農會農事小組長及會員代表改選周日進行投票，由於各區農會會員代表選舉結果，攸關後續改選理事會聘總幹事，事關重大，其中士林區農會人數眾多，為左右市農會理事長選情的「關鍵」，這次現任農會理事長葉文忠將與前理事長郭萬清一決雌雄，兩個派系間的拉鋸成各界的目光焦點，另小組長及會員代表選舉投開票也被視為前哨戰，距今不到2天，各方明爭暗鬥，選情持續升溫。

基層農會改選，分為區農會選舉與市農會選舉，其中農事小組長與會員代表投票將於2月21日率先登場，待勝選名單出爐後，各區農會再於3月6日召開會員代表大會，選出區理監事，另於15日開理監事會選出常務監事、區理事長；且在區農會理事長上任後派任總幹事，至於市農會代表則參與後續的市農會選舉，因此各區農會會員代表，將左右最終的農會選舉結果。

其中，台北市雖有12個行政區，但只有9區有農會，產業發展局統計，台北市登記務農人口截至今年初約有7155多人，士林區就佔了2325人，甚至比部分區農會人數還多出一倍，從以往經驗來看，會員代表登記人數是觀察選情「指標」之一，因此士林區農會在基層農會改選中，佔有至關重要的指標性地位。

過去葉文忠擊敗前理事長郭萬清拿下士林區農會理事長之位，但如今任期即將屆滿，兩人將再度競逐，據了解，葉、郭同為前理事長莊龍彥一手提拔出來的徒弟，昔日兩人情同兄弟，如今卻分別自成一派，也讓選情格外複雜，且郭萬清四年前曾挑戰恩師莊龍彥，角逐台北市農會理事長，但以1票之差落敗，這次回歸參選頗有重出江湖力挽狂瀾的意味。

產發局指出，本屆農事小組長完成登記且有候選人資格者有106位，將選出66名成為新任小組長；農事小組會員代表資格符合且登記者有297名，其中將選出288名為下屆會員代表；符合理事資格者有95名，將選出81名，而監視則從35人中選出27人擔任，此外，上級農會代表將從30人中，選出22人擔任，競爭相當激烈。

此外，針對農會總幹事的改選，台北市共有11人已確定領表競逐，除士林區農會為曾崇華及郭淑敏競爭，其他都只有一人登記，包括市農會為現任總幹事蘇光正，北投謝建達，內湖林明脩，南港陳坤維，木柵張朝翔，景美闕宏基，大安高慧玲，松山王順發，中山張碧蓉等人。

(中時 )