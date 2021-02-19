任賢齊日前推出新歌〈恭喜新年好〉。（翻攝任賢齊臉書）

任賢齊日前推出新歌〈恭喜新年好〉。（翻攝任賢齊臉書）

任賢齊農曆年前受邀參加在澳門舉辦的TMEA音樂盛典，隨後返回香港進行防疫隔離，54歲的他相當拚命、一刻不得閒，出關後立刻率團隊拍攝新歌〈恭喜新年好〉MV，趕在農曆春節推出，盼讓各地粉絲感受新年氣氛，「承蒙大家不嫌棄，今年過著很不一樣的新年，寫了一首開開心心的新年歌，化作無限祝福送給大家」。

除了分享新歌，任賢齊還拉好友梁漢文拍賀歲短片，讓防疫在家無法外出的粉絲們解悶，兩人在影片中不僅賣力學做「造型汽球」，任賢齊還小秀魔術，將小硬幣變成大硬幣，只見演技備受各界肯定的他，變魔術時故意破綻百出的模樣非常逗趣，還謙喊「魔術還是留給（周）杰倫吧」。

任賢齊今年受到疫情影響無法返台過年，「如果舉家回台灣過年，再回來香港，兩地都要隔離，小朋友就來不及開課了」，也因此他春節期間留在香港的時間多了些，於是趁這幾天寫下這首新年歌向歌迷拜年，並利用半天的時間，親駕敞篷車上街拍MV，並放上社群網站分享。任賢齊也和香港的朋友分享家鄉的過年習俗，「台灣人如果出來打工（出社會後），就要發紅包，分發給長輩，也要發給小朋友」。

(中時 )