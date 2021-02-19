英雄聯盟中的「伊澤瑞爾」、「拉克絲」魅力無法擋，成為中信卡2020年12月的神助攻，2021年繼續帶動中信銀行發卡量，據統計，2021年1月中信信用卡發卡數上衝9.2萬張，蟬聯發卡王。中國信託銀行19日指出，在新型冠狀病毒疫情影響消費者使用行為，已牽動四大消費趨勢成形！

中信銀行分析，首先是宅經濟持續發燒。2020年4月線上交易筆數首次超越實體通路交易筆數，線上交易筆數占比達54％，年成長率41％，顯示卡友消費行為逐步轉至非接觸及線上平臺上進行交易。

其次是，高端精品族群國外消費轉回國內實體通路購物，中信銀行統計，在消費者購物行為轉移及優質回饋帶動下，中國信託TAIPEI101聯名卡卡友去年於台北101購物中心內刷卡金額年增率28％，消費力道顯著成長。

第三大趨勢為海外消費場景延伸，消費者身在臺灣也能採購海外商品配送到府，以中國信託LINE Pay卡消費表現來看，卡友於Amazon平臺消費之刷卡金額及刷卡筆數年增率均逾10％。

第四大趨勢則是開車族自駕需求提高，自2020年下半年起，中國信託中油聯名卡卡友每月至台灣中油之加油頻次增加，且「中油Pay」在消費金額、消費筆數及綁定數上皆持續成長，行車族青睞的「中油Pay」APP下載數亦已突破70萬次。

針對四大趨勢，中信銀行指出，中國信託英雄聯盟卡鎖定宅經濟生態圈，即日起至2021年6月30日止，提供五大指定數位通路最高10％現金回饋，信用卡再加碼五大指定電商刷卡享最高10％現金回饋。為滿足卡友對精品消費之需求，中信銀行於今年2月25日至3月14日止，推出刷中國信託TAIPEI 101聯名卡單筆分期消費滿3萬元最高贈101 Point購物金點數4,000點（價值新臺幣1,000元），加計筆筆消費2％回饋，累計最高可享5.3％回饋。

而為了回饋喜愛日本美食及日系商品的卡友，中信銀行指出，中國信託LINE Pay卡攜手JCB推出「想念日本」限時優惠，即日起至今年3月31日止，卡友至臺灣UNIQLO（需登錄）、宜得利家居、大創百貨、三井日本料理、日本牛角燒肉專門店、一蘭拉麵、藏壽司、勝博殿日式豬排、臺灣吉野家等九家日本品牌之商店，刷中國信託LINE Pay JCB卡享LINE POINTS 5％點數回饋。

此外，因疫情影響致自駕需求增加，中信銀行指出，即日起至今年3月31日止，以中油卡綁定「中油Pay」每周一儲值加油最高可享10.8％回饋，使用「中油Pay」單筆加油實付新臺幣50元以上，還能參加「加油即時抽」活動。

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