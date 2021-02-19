進行變性手術成為女兒身的網紅「罔腰」，18日宣布懷孕消息，不只曬出微凸的肚子，還有超音波照，對此許多醫師出面駁斥，點出以目前的醫療沒有子宮是不可能懷孕的，罔腰的現任男友則表示是接受某醫師「人體測試」。此事一出引發網友熱議，《中時新聞網》實際走訪街頭聆聽民眾的看法。
對於罔腰是否真的懷孕？九成以上民眾都一面倒的認為不太可能，因為身體構造和技術上的限制，就算是變性人也無法懷孕。但若排除醫療技術問題，真有男女都能生孩子的機會，那麼有七成的民眾贊成男性也能懷孕生子，表示現在是兩性平權的時代，女生能做男生也可以，且男生懷孕就能更體會女性的辛勞。
其中幾位男性提到，如果另一半無法懷孕或是會害怕，只要自己有能力，就願意替對方分擔，還有人認為如果兩個人一起懷孕，能節省許多時間，就可以多生幾個，一起增產報國。
不過有三成的民眾表示反對，無法接受由男性來生子，不該違反自然法則，且男女先天構造不一樣，代表有不同的任務要完成，幾位男性則提到不敢嘗試懷孕，是因為怕無法負荷疼痛，也認為雖然現在大肆提倡兩性平權，但仍然會擔心遭到異樣眼光看待。
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(攝影/范佐意、剪輯/陳依仁)
(中時新聞網)
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