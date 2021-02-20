陽明今天公告自結去年12月財報，單月稅後純益達新台幣50.07億元，單月每股盈餘（EPS）高達1.64元。

海運需求強勁，受缺櫃、塞港問題難解，運價自去年下半年起漲，全航線運價大幅上揚，業者迎來數十年來最旺海運盛世。

陽明因達注意交易資訊標準，今天公告自結去年12 月財報，稅後純益達50.07億元，年增率3229.38%，EPS 1.64元，相較2019年同期成長2318.53%。

陽明去年前3季EPS為0.71元，去年11月EPS 0.92元，全年轉盈應無疑義，可望擺脫連2年虧損；實際數據則以陽明3月正式年報為準。

貨櫃航運獲利看俏，本土法人上修陽明目標價至49.1元，報告並指出，今年1月單月營收204.46億元，首度突破200億元關卡，推估首季營收表現優於預期。同時，陽明將接續換約，看好歐美長線長約換約價格上漲，將為營運添動能。

根據上海出口集裝箱運價指數，19日來到2875.93點，較上週上漲50.18點。展望後市，貨攬業者認為，海運今年首季表現暢旺，看好第2季運價居高不墜，尤其是美國航線艙位依舊吃緊，艙位甚至已排到5月份。

另外，因OPEC+減產力道優於預期，且美國德州冰封，煉油廠停擺，原油價格每桶衝破60美元。燃油約占船公司成本約10%至20%，雖成本上揚，但貨攬業者認為，受惠運價居高不下，船公司仍然大賺。（編輯：黃國倫）1100219

(中央社)