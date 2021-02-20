電腦品牌廠宏碁今天宣布首款智慧音箱在台灣開賣，擴大智慧家庭布局，包括輕薄筆電、電競筆電、創作者筆電將推出新品搶攻遠距工作及教學需求，力拚今年台灣業績成長。

宏碁2020年在台灣消費市場登上電競桌機和輕薄筆電（厚度小於18公釐）市占第1名；商用市場部分，宏碁在政府與教育桌機標案、大型企業（500人以上）筆電也拿下第1名。

新事業方面，2020年全台已有5縣市使用宏碁空氣品質與人工智慧（AI）解決方案，總數超過100間學校，導入超過3000個場域。今年將持續拓展教育、居家建築、路跑與演唱會等大型集會場所、賣場與百貨公司、健身房、醫療長照機構等6大場域。

宏碁泛亞營運總部台灣區營運長張世欣今天受訪表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）是危機也是轉機，宏碁以人為出發點，讓科技融入環境，打造智慧、健康、安全的場域。雖然2020年繳出不錯成績，2021年仍要挑戰成長。

根據宏碁內部規劃，2021年下半年預計推出搭載英特爾第11代中央處理器和GeForce RTX 30系列顯示卡的新款電競筆電，且Swift系列輕薄筆電和ConceptD創作者系列筆電今年也將陸續發表新品。

宏碁今天宣布ConceptD系列新款可翻轉筆電即日起正式開賣，採用特殊軸承設計，包括14.1吋及15.6吋機種，分別搭載NVIDIA Quadro顯示晶片或GeForce顯示晶片。

此外，宏碁也宣布在台開賣首款智慧音箱Acer Halo，內建2個遠程全向麥克風陣列，可聲控操作Spotify、YouTube Music及MyMusic、KKBOX等音樂服務；另外透過Acer Halo App，可在智慧音箱的LED螢幕上顯示客製化的圖像、時間、天氣、提醒等。（編輯：張良知）1100219

(中央社)