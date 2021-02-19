考量繼續堅守防疫圈，並確保開學前校園環境安全，投縣府教育19日至平和國小視察學校防疫措施，教育處長陸正威表示，已請各校務必在開學前完成校園環境消毒，開學後加強宣導防疫，徹底維護師生健康。

陸正威表示，配合中央和指揮中心政策，學校與公立幼兒園延後4天開學，私立幼兒園、非營利幼兒園、課照中心、補習班等正常運作，目的即是希望學校有充足的時間做好防疫。以平和國小為例，已請學校老師提早回到學校，協助完成消毒工作，包括幼兒園的消毒更是不能馬乎，目前各學校單位的清潔工作都如規劃時間陸續完成。

陸正威說，教育部已於1月8日配送口罩至各校及公私立幼兒園，各級學校、幼兒園、補習班為學生密集且容易發生呼吸道傳染病群聚感染的場所，教育處已提供明確的防疫守則，開學2週內學生進入校園必須量體溫、洗手、每日清潔消毒，盡量配配戴口罩，如生病則需在家休息。

(中時 )