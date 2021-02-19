當人感到焦慮、憂鬱時，眉頭就會不自覺地深鎖，運勢也可能因此產生變化，甚至影響到心情，許多人不知道的是，財富也可能因面相而改變，畢竟當一個人經常心情差、板著臉時，做事可能更不順利，「周易面相大叔」就分享3個會阻擋財神上門的行為。

1.眉頭緊鎖

眉間又被稱為印堂，是臉部的中庭位置，當眉頭舒展時，就代表此人心情愉悅，甚至會有好事發生，但當人眉頭緊鎖時，他可能遇到心煩的事，甚至是有壞事發生，也意味目前情況很倒霉，而當人整天愁眉苦臉時，散發出不順的氣場，財運自然不會跟著來，甚至還可能吸引霉運。

2.皺眉嘆氣

老一輩的人常說，年輕人不要常皺眉嘆氣，其實也是有原因的，第一是太常嘆氣，容易將財運一起嘆出去，第二是時常皺眉的話，或讓人看起來很倒楣，自帶衰運的氣場，也容易招衰神上門，財運與好運當然會因此溜走。

3.喪氣心理

俗話說「好的不靈，壞的靈」，當人經常眉頭緊鎖時，就像是有倒楣事發生，當你的心裡已預期將會衰時，事情自然就難做好，而人的意念很強時，總祈禱壞事別發生，但偏偏就會實現，在凡事都不順的情況下，就會產生惡性循環，因此建議民眾，當遇到倒楣事時，不如正向思考，因為笑口常開、心胸寬廣的人，運氣通常不會太差，好運也會跟著靠過來。

(中時新聞網)