針對蔡政府今天宣布新的國安團隊人事案，國民黨表示，拜登政府上台後，可能調整對台政策及對華政策，未來美中台關係走向不清，蔡政府此次人事異動，應是為了因應美中台新局面所做的相應調整。

國民黨文傳會主委王育敏說，過去在立法院與邱太三交手的經驗，邱相較陳明通，屬於溫和派，未來邱上任陸委會主委後，跟對岸的互動時，是否釋放出相較過去不一樣、更柔軟的做法，這有待觀察。

總統府發言人張惇涵今天宣布國安團隊人事異動，陸委會主委陳明通轉任國安局長、前國安會諮詢委員邱太三接陸委會主委，國安局長邱國正出任國防部長，現任國防部長嚴德發轉任國安會諮詢委員。

對此，國民黨表示，這波國安團隊的人事異動，是否代表蔡政府將調整對美、對陸關係，或蔡英文總統本身對兩岸事務將有不同作為，都還需時間觀察，國民黨也將密切注意蔡政府未來其他的人事調整，包括行政院長是否異動等。

王育敏指出，總統府並沒有特別交代國安團隊人事調動的原因，且此次人事異動，並沒有太多新的面孔，恐怕是蔡英文信任的人只有特定人士，由這些人排列組合。

(中時 )