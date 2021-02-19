因疫情升溫，各國瘋搶疫苗，前總統馬英九日前表示，台灣雖然已經買到疫苗，但是疫情變化很大，希望台灣能順利取得疫苗，但萬一有變化，政府也應該要有應變計畫，「不是要接受大陸的疫苗，而是不要立刻拒絕」。台灣基進立委陳柏惟隨即在臉書發文寫下，馬再次高唱「政府絕對不要拒絕中國疫苗」，引發爭議。對此，媒體人謝寒冰昨(18日)在政論節目中則諷刺地說，「陳柏惟中文不好，你懷疑嗎？」

目前台灣的兩岸貿易法規未開放來自大陸的疫苗，加上中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾坦言對大陸疫苗製程有疑慮。馬英九日前回應，若要使用大陸疫苗，當然要先克服法律上的障礙，「這不是不能克服，而是看有沒有這份心」。

而當天陳柏惟隨即在臉書貼文寫下，「前總統馬英九在大年初一這天，再次高唱『政府絕對不要拒絕中國疫苗』，對於外界質疑，馬英九則以『操弄仇中』回應。然而，我這邊要敬告馬總統所屬的舔中集團，『立刻停止吹捧危險的中國疫苗』，不要用潛在有危險的中國疫苗害死台灣人！」

對此，謝寒冰18日在政論節目《新聞大白話》中談到，「一個每天抗中保台，你期待他中文很好嗎?中文不好，完全可以接受也理解，但問題是你不要隨便以為聽懂人家的話，陳柏惟根本沒聽懂馬英九講的話，馬英九是說有機會，就有多一個選擇；但他也質疑，好像多一個選擇很奇怪，像是總統蔡英文說萊豬也是給多一個選擇，可是馬英九根本沒說『政府絕對不要拒絕』，陳柏惟此舉叫做栽贓。」

(中時新聞網)