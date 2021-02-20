主計總處今天公布109年全年受僱員工人數平均為795.5萬人，受上半年疫情衝擊影響，年減0.15%、減少1.2萬人，也是金融海嘯以來、近11年首見負成長。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣指出，去年12月底全體受僱員工人數為799萬人，從去年6月經濟活動重啟以來，受僱人數累計增加8.8萬人，不過與108年底疫情爆發前相比，仍減少2.9萬人，顯示情勢雖有慢慢好轉，還是沒有回到疫情之前的水準。

主計總處同步公布薪資統計，109年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為新台幣4萬2498元，加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為5萬4320元，分別較上年成長1.47%、1.24%。

陳惠欣表示，經常性薪資與總薪資雙雙呈現正成長，但增幅都是近4年最低，顯見疫情仍對企業帶來衝擊。

儘管台灣未脫疫情陰霾，還是有些行業薪資表現傲人，據主計總處統計，109年總薪資以銀行業10萬6362元、海洋水運業10萬108元、電信業9萬4654元、電力及燃氣供應業9萬4363元相對較高。

陳惠欣特別指出，海洋水運業涵蓋貨櫃運輸，去年下半年貨櫃航運景氣暢旺，挹注該業別涵蓋獎金、加班費的非經常性薪資顯著成長，109年海洋水運業總薪資10萬108元，年增率高達10.64%。（編輯：張均懋）1100219

(中央社)