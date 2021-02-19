麗明營造董事長吳春山完成世界級指標建案台中國家歌劇院，施工過程導入科技，設計、施作及後續維修，查詢全部無紙化。（盧金足攝）

麗明營造耗資千萬及人才培訓，完成軟硬體具保安意識的資訊管理方法。（盧金足攝）

營建業推動資安管理標準，從設計、設備、使用與維修等資訊都規畫在數位作業，建築履歷表就是一部建築生命史。（麗明營造提供／盧金足台中傳真）

麗明營造推動營建業數位轉型，產業共好，爭取國際級客戶，為營建國際盃添戰力。（麗明營造提供／盧金足台中傳真）

興建台中國家歌劇院、故宮南院的麗明營造，牛年傳來捷報，通過BIM資安管理標準，獲國際BIM風箏標誌認證，麗明營造董事長吳春山19日表示，耗資千萬軟硬體完成具保安意識的資訊管理方法，盼台灣跟上國際標準腳步，營建業數位轉型，產業共好，爭取國際級客戶，為營建國際盃添戰力。

營建業不再以設計圖按圖施工作業模式，匯集建築、工程、營造、營運與維護的建築資訊模型（Building Information Modeling，簡稱BIM），為營建業帶來新革命，數位轉型時勢所趨，施工人員拿著電腦與手機即可掌握進度與建材工法。

去年營業額140億元的「廠辦大王」麗明營造，今年承攬工程量上看300億，吳春山評估下一個藍海，因應市場缺工原物料大漲，不排除導入預鑄工法，他也舉例運用無人機監控發號施令，以科技掌握施工品質，技術人員不必在鷹架爬上爬下增加工安，採無紙化，少砍樹為地球減碳。

「BIM未來將成為公共工程的必要門檻」，吳春山說，營建業數位化，施工不再土法練鋼，興建台中國家歌劇院運用3D等作業，當時很先進，現在已在營建業普遍採用，而且蓋歌劇院虧損，卻在後來獲更多口碑與回饋。

吳春山強調，營建業推動資安管理標準，從 設計、設備、使用與維修等資訊都規畫在數位作業，建築履歷表就是一部建築生命史，BIM應用從台中歌劇院逾12年，全球營造發展趨勢除數位工地、區塊鏈、大數據、機械手臂外，躍升營建業數位轉型發展主流。

台灣發展BIM超過十年，業界這十年著重BIM技術，動畫、特效、美編、排程等，麗明營造將「資訊科技」與「營造工法」結合BIM技術與標準，搭配麗明營造BIM-PLM雲端整合圖台做前線後援系統整合，打造Digital Built LEE MING環境。」

麗明營造成立邁入第27年，吳春山引用日本皇帽株式會社創辦人鑑山秀三郎名言表示，「公司十年始成企業、二十年領先群倫、三十年史上留名」，麗明營造導入ISO 19650-5，展現前瞻營造業數位轉型的宏觀視野，並以國際標準積極布局，為打營建國際盃增添戰力。

ISO 19650堪稱BIM專案的品質管理標準，主要規範BIM專案共同資料環境與資訊交付循環的作業流程，可被應用於營建專案生命週期各階段中，是營建業數位轉型的重要參照。

目前包括英國、馬來西亞、澳洲等政府都要求公共工程導入BIM，並以ISO 19650做為指導標準，全球AECO產業也將取得ISO 19650系列標準的驗證視為關鍵目標，是未來對外增強BIM實力與對內提升執行管理相當重要的根據。

(中時 )