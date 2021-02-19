澳洲網球公開賽今天進行男單4強賽，世界排名第4的俄羅斯好手麥維德夫（Daniil Medvedev）此役展現絕佳狀態，以6比4、6比2、7比5拍落希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），生涯首闖澳網最終戰，周日將與塞爾維亞「世界球王」喬柯維奇（Novak Djokovic）爭冠。

近期打出一波連勝氣勢的麥維德夫，8強賽以直落三盤拍落同胞魯布列夫（Andrey Rublev），生涯第3度打進到大滿貫男單4強，也把個人連勝延續到19場。

而持續改寫澳網個人最佳成績的麥維德夫，今天碰上要尋求生涯首場大滿貫決賽的西西帕斯；雙方過去6度交手，麥維德夫取得5勝1負的對戰優勢，在2019年的年終賽小組賽才被西西帕斯中斷連勝。

首盤關鍵第5局麥維德夫把握住機會成功破發，連保帶破連拿3局，盤末發球局雖受到西西帕斯頑強抵抗，化解3個盤末點機會，仍成功保住發球局，先下一盤。

次盤麥維德夫同樣率先突破對手發球局，盤末更是連保帶破連下3局，也取得盤數2比0的「聽牌」優勢。

第三盤麥維德夫一下場又率先破發，儘管被西西帕斯在第6局回破，但關鍵第11局他二度破發，最終以直落三盤勝出，生涯第2度闖進大滿貫決賽也將連勝數字堆高至20連勝。

(中時 )