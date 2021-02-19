近來大陸SM受到油價拉動成本抬價，華東累庫速度略不及預期，加上海內外裝置意外檢修步伐不斷，進口貨源偏緊，以及三大下游需求向好，推升價格節節攀高；不僅農曆春節期間報價大漲逾9％，現貨利差擴大至200美元，年後期貨更大漲11％，催化內銷、亞洲現貨市場蠢動；SM三雄台化（1326）、國喬（1312）、台苯（1310）喜上眉梢。

廠商表示，疫苗對新冠疫情的壓製作用逐步顯現，後疫情時代經濟穩中向好的複蘇將為原油需求持續注入動力，受基本面利好影響，原油價格上漲將直接帶動上游純苯價格上行，進而抬高SM價格。春節期間，油價利好不斷，SM成本繼續上移，加上大陸進口處於低位，且有出口套利空間，短線供需趨緊。

此外，近期SM裝置意外檢修不斷。美國COSMAR裝置中，因乙苯單元洩漏嚴重，目前乙苯單元已完全關停，預計檢修日期兩周，其中COSMAO兩套110萬噸/年的裝置受到影響，其中一套直接停車，另一套較低在負荷運行。

大陸山東玉皇、寧波科元、巴陵石化也分別停產20，20，12萬噸SM，恢復時間仍處於待定狀態。在大陸、海外SM裝置意外檢修頻現影響，SM供應面或偏緊持續，帶動價格上行。

廠商認為，隨著春節假期的結束，SM三大下游產品開工均有所回升，需求表現整體偏強，支撐力度較好。由於國外SM裝置故障較多，3、4月份亞洲裝置有集中檢修的計劃，預計進口貨源供應持續偏緊，預計大陸華東主港壓力不大，低庫存將繼續支撐SM價格向上墊高。

(工商 )