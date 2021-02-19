新北市中和警分局今（19日）上午11時舉辦國光派出所所長林宏明、中和派出所趙和湘、景安派出所所長呂義原及交通分隊分隊長曹恆鳴聯合佈達典禮。（中和警分局提供）

新北市中和警分局今（19日）上午11時舉辦國光派出所所長林宏明、中和派出所趙和湘、景安派出所所長呂義原及交通分隊分隊長曹恆鳴聯合佈達典禮。（中和警分局提供）

新北市中和警分局今（19日）上午11時舉辦國光派出所所長林宏明、中和派出所趙和湘、景安派出所所長呂義原及交通分隊分隊長曹恆鳴聯合佈達典禮。（中和警分局提供）

新北市中和警分局今（19日）上午11時舉辦國光派出所所長林宏明、中和派出所趙和湘、景安派出所所長呂義原及交通分隊分隊長曹恆鳴聯合佈達典禮，與會蒞臨貴賓有議員陳錦錠、各警友站站長、里長、民防中隊、義警中隊、志工中隊等多人到場觀禮，場面熱烈。

中和分局分局長李建廣期勉新到任所長、分隊長秉持警察局長黃宗仁「人民最大、基層優先」理念，不遺餘力為地方上的治安、交通努力，對於所轄地區應無縫接軌落實警政工作，一同為中和市民打造良好的居住環境。

(中時 )