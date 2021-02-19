歷史經驗顯示，台股近十年開紅盤後10日、20日、40日、60日上漲機率皆超過七成，且評價面來看，本益比雖處相對高檔，但企業盈餘持續上修，台股獲利預期2021年成長9.6％、再創新高，指數仍有上漲動能，金牛年布局台股基金績效深具表現空間。

日盛精選五虎基金經理人陳思銘表示，2021年全球經濟景氣預期可望穩步復甦，股市將受惠企業獲利回到正常水平，台灣經濟持續穩健，2020年GDP成長率達2.3％、優於全球，台股可望維持高檔。且農曆年開紅盤大漲，指數再創新高，激盪市場樂觀情緒，吸引更多熱錢挹注，可多留意後續變化。

陳思銘指出，2月原物料漲勢稍歇，農曆年開工率因疫情及需求強勁，反而較往年好，半導體、5G供應鏈、貨櫃、塑化、紡織、自行車等族群可持續關注。台股歷年第一季都有紅包行情，歷史資料顯示第一季上漲機率高，金牛年台股走勢仍偏樂觀。

(工商 )