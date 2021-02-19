玉山銀行於今日召開「玉山ESG永續倡議行動」記者會，副總統賴清德、行政院副院長沈榮津親自蒞臨，由玉山創辦人黃永仁、玉山銀行董事長黃男州攜手友達及中鋼等32家台灣傑出企業領袖，共同發起ESG倡議行動，簽署「永續發展倡議書」，更進一步承諾對最急迫的氣候變遷採取實際行動，落實各項ESG作為，並推動聯合國永續發展目標(SDGs)。

響應ESG永續倡議行動的傑出企業承諾對環境保護採取實際行動，控制溫室氣體排放，減緩對氣候與環境的衝擊，於2021年盤點用電或排碳狀況，並規劃投入資源，採取具體節電或減碳作為，推動環境永續。透過大家共同倡議，促進產業界更加重視環境、社會、公司治理，朝永續發展前進。

副總統賴清德表示，今天永續倡議活動有三個正面的意義，第一、這是民間自動自發的力量，由玉山銀行攜手ESG表現良好的民間企業共同回應氣候變遷議題。第二、這是對的時機，在各國均加速回應氣候議題時，企業也運用更積極的方式來達到減碳目標。第三、台灣不能置身事外，提醒政府提出氣候變遷的治理路徑，讓台灣更符合國際社會的要求，相信在大家共同努力之下，可以讓國際上看到台灣在ESG上的種種努力。

行政院副院長沈榮津則提到，ESG不僅為一個議題，透過今日的倡議，將是推動ESG成為企業DNA之重要里程碑，讓我們共同促成社會及環境之正向改變，達到永續發展目標，打造韌性、永續的樂活家園。

玉山銀行董事長黃男州強調，在實踐ESG的過程中，最令人高興的是，有一群志同道合的企業夥伴一起攜手同行，讓環境更友善，讓世界更美好。玉山是台灣唯一連續7年入選DJSI道瓊永續指數的金融業者，也率先同時導入赤道原則與綠色債券，並為首家承作ESG Linked Loan的國內銀行，期望在第4個10年邁向亞洲最具特色的標竿銀行。玉山期望透過責任授信、責任投資及ESG金融產品，結合各產業企業夥伴的力量，共創更美好的未來。

ESG為全球重要趨勢，也是衡量企業永續發展的重要指標，玉山銀行與傑出企業共同推動ESG永續倡議行動，從企業自身出發，擴大跨產業的經驗交流、凝聚共同的智慧，發揮更大的影響力，讓更多企業可以透過環境、社會、公司治理各面向的實踐，從優秀到卓越，邁向基業長青。

(中時 )