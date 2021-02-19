男神劉以豪19日出席珠寶品牌活動，台劇《我們與惡的距離》團隊大慕影藝日前宣布和韓方合作推出台版《梨泰院Class》，在韓具有高知名度，去年還被韓國製作團隊相中，與韓星李昇基合拍旅遊節目《Twogether：男神一起來看你》的劉以豪，也成為朴敘俊飾演的男主角「朴世路」最有力人選之一，被問及此事，他表示沒有聽說，還困惑地問「韓國是梨泰院，那我們要在哪裡？比較特別的地方，西門町嗎？」笑翻在場所有人。

劉以豪前陣子都在大陸工作，剛拍完甜寵劇《當愛情遇上科學家》，以及和秦嵐參加陸綜《平行時空遇見你》組成CP，去年與沈月合拍的陸劇《我親愛的小潔癖》也即將播出，大概有4個月沒面對台灣媒體，他出席活動時直呼「有點緊張」。談到珠寶，他說之前小時候送過女友小飾品，再來就是現場訂製要送給媽媽的鑽石手鍊了。

【即時新聞】劉以豪出席SHEE'S FINE JEWELRY 2021新品發表會。(粘耿豪攝)

劉以豪也透露很開心自己可以在過年前回台，「我覺得可以回家過年就真的很幸福，見到爸媽跟狗兒」，不過這陣子疫情再度拉警報，隔離完還需自主管理，所以劉以豪大部分時間都待在家，「最常躺在沙發上，不然就是跟家人吃飯、追劇，頂多去公園散步，現在這種特別時期，就是把所有的娛樂生活降到最低」，也因此變胖4公斤，飆升到人生高峰72公斤，笑稱擔心自己苦練的腹肌會消失。

(中時 )