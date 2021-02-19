財政部公布65歲以上老人綜所稅申報情形，有申報所得者為189.2萬人，有股利所得者有101.5萬人，占比約29.6％，但是就所得總額來看，股利卻有1,819億元，占比近4成，換算下來每位有申報股利所得的老人，平均年所得17.9萬元。

財政部依據2018年底綜合所得稅初步核定統計專冊，公布65歲以上老人所得情形，根據財政部統計，有所得、並申報的65歲以上高齡者有189.2萬人，僅占高齡人口的5成5，平均每人的年所得僅24.2萬元。

進一步來看，有申報所得的高齡者當中，有利息所得者最多，達到140.1萬人，占比約40.8％；有股利所得者有約有101.5萬人，占比為20.9％；有薪資所得者只有26.9萬人，占比7.8％，財政部解析，因為高齡者大多數都已經脫離職場，所以有薪資所得者會占比自然會比較少。

進一步觀察，在這些有申報所得的高齡者中，有利息收入140.1萬人中總利息所得僅為920億元，平均每人6.5萬元，顯示在低利環境之下，高齡者的利息收入還是相當「微薄」。

股利收入卻相當可觀，總收入高達1819億元，占高齡者總所得的39.8％，是最大的收入來源換，算下來，有申報股利所得的高齡者平均每人股利收入達17.9萬元。

薪資方面雖然只有26.9萬人，但是總所得額有1142 億元，平均每人的薪資為42.5萬元，其中男性還是薪資所得較高，平均每人51.5萬元、女性則僅26.9萬元。

財政部表示，高齡者所得平均大約是24.2萬元，主要的所得收入為利息、股利、薪資及租賃和權利金，占了9成以上為94.6％；剩餘的營利所得、執行業務所得、財產交易所得、機會中獎獎金、退職所得和其他占比不到6％。

財政部表示，若依綜所稅納稅身分觀察，65歲以上高齡者為納稅義務人占比20.9％，男性此項比率為27.7％，女性為15.2％，均不及3成，顯示大多數高齡者均非家戶的主要所得來源者，而是被撫養人或納稅義務人的配偶。

而有申報所得者，男性平均所得額為34.4萬元為女性15.7萬元的2.2倍，且男性有薪資所得人數明顯高於女性。

(中時 )