本週農曆新年開紅盤，共3個交易日，台灣證券交易所表示，台股今天收在16341.38點，較封關日2月5日15802.4點上漲538.98點，漲幅約為3.41%，市值增加逾新台幣1.63兆元。

證交所統計，今天全體上市公司總市值新台幣49兆7883.75億元，較2月5日市值48兆1567.37億元增加1兆6316.38億元，增幅約為3.39%。

產業別指數方面，證交所說明，漲幅以造紙類指數上漲8.77%為最大，跌幅以其他電子類指數下跌1.12%最大，未含金融類指數上漲493.5點，漲幅約3.52%，未含電子類指數上漲491.48點，漲幅約3.25%，未含金融電子類指數上漲466.97點，漲幅約3.6%。

本週集中交易市場總成交金額1兆1420.25億元，全體上市股票成交金額1兆874.53億元，股票成交量週轉率為2.4%。

各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類5020.96億元，占全體上市股票交易金額46.17%；電子零組件類1519.02億元，占全體上市股票交易金額13.97%。光電類876.32億元，占全體上市股票交易金額8.06%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為航運類8.21%、光電類6.81%、半導體類6.09%。

累計今年初開盤迄今共28個交易日，集中市場總成交金額9兆9946.35億元，市場日平均成交金額3569.51億元，股票成交量週轉率21.74%，股票日平均成交量週轉率0.78%。（編輯：張均懋）1100219

(中央社)