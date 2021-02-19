巴鈺開心與老公兒子過農曆年。（經紀公司提供）

巴鈺親和又清新的形象一向深受觀眾喜愛，喜懷二寶的她日前去產檢，確定是女兒後，全家人都相當開心，沒想到同一天竟然發現自己的照片被不肖業者盗用，擔心粉絲誤認受害的她，趕緊在臉書上貼出正確及盜版的比較圖，呼籲粉絲們一定要看清楚正版圖樣避免受騙。

巴鈺表示目前懷中的二寶狀況都不錯，外景和棚內主持都沒有問題，兒子恩典知道將來會有一個妹妹會陪他，他也開心承諾會幫忙一起照顧。懷二寶後，巴鈺的口味有些變化，以前無辣不歡，現在就吃很清淡，以前不太吃水果，現在錄影桌上擺滿水果，過年前，突然在錄影現場說想吃大黄瓜，剛好老公買不到，經紀人及製作單位都幫她買來，結果那天她帶了四條黄瓜回家，老公也是體貼特別煮了排骨湯讓她在錄影回家就有熱熱的湯可以喝，讓她直呼超幸福。

今年春節，巴鈺趁著難得的休假時光，珍惜和家人相處的時間，整個過年都黏著家人一起團聚。初四那天，因為住家附近就是河濱公園，加上現在懷著二寶不宜去人太多的地方，所以就和先生還有兒子恩典去河濱公園走春，雖然只是曬曬陽光還有陪陪兒子玩玩遊戲，但已經讓巴鈺相當享受這樣的幸福時光。

(中時 )