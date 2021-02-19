因應國際情勢，總統蔡英文出手調整國安人事，總統府今天（19日）召開記者會，公布新一階段國安人事部署，陸委會主委將由前陸委會副主委邱太三接任，現任陸委會主委陳明通將轉任國安局長，現任國安局長邱國正將接掌國防部長，國防部長嚴德發則將轉任國安會諮詢委員。東華大學教授施正鋒認為，陳明通轉任國安局長是來處理國安局的部分；工運人士鄭村棋則認為陳明通轉任國安局長，可能是要做表面上的調整，讓兩岸關係有某種形式的緩和。

施正鋒在政論節目《新聞大白話》指出，嚴德發下台是可預測的，去年軍購的部分，白宮公布了，外交部說好高興，結果國防部長和空軍總司令卻出來說沒有這回事，他們不知道，讓外交部長吳釗燮很不高興，所以嚴德發被換掉是合理的。

現任陸委會主委陳明通將轉任國安局長，施正鋒分析認為，邱太三的部分，表示陸委會不重要了，所以陳明通是來處理國安局的部分。這幾年國安局在處理調查局，九合一的時候，相對之下，國安局和調查局一直很不對盤；基本上由職業軍人出身來處理這件事，比較沒有殺氣，所以就讓陳明通來掌國安局。

鄭村棋則認為，拜登接任美國總統，中美關係牽涉到兩岸關係，總統蔡英文這次布局某種程度也許是在因應拜登新的中美台關係，來做調整。陳明通是笑面虎，其實蠻狡猾的，但是倒過來講也是很靈活，未必很會堅守原則，他本來在陸委會是要跟大陸玩兩手，沒想到大陸考題出得太硬，久而久之兩邊就鬧僵了。

鄭村棋接著表示，拜登上任後說不要講武漢肺炎，民進黨壓力就很大了，比如過去兩岸槓上的東西會不會緩和？但是表面緩和，蔡英文骨子裡還是在做她應做的事，因此這種情形下，陳明通轉任國安局長，可能是要做表面上的調整，讓兩岸關係有某種形式的緩和，應該是有這樣的考慮。

另針對現任國安局長邱國正將出任國防部長，鄭村棋指出，在國安局待過，再下來幹國防部長，會更懂得該怎麼配合，要怎樣做才不會出錯。

(中時新聞網)