無懼疫情衝擊，旗下有「快樂檸檬」手搖飲品牌的雅茗-KY在擴張時同步進行體質調整，繳出不錯的成績單，今年可望重返榮耀，茶飲本業、供應鏈整合、投資合盟等三大成長曲線加持下，力拚營收與獲利表現要達到2019年的高檔水準，2022年再創新高。

雅茗-KY總經理張妙苓針對未來集團營運及策略布局，提出三大成長曲線，在第一成長曲線的茶飲本業上，專注打造【全球茶飲最佳創業平台】，雖然大陸市場競爭激烈，但市場仍持續成長，根據統計，2020年大陸茶飲市場的總規模約為人民幣4400億元，規模是咖啡市場的兩倍以上，而快樂檸檬的品牌知名度高，消費者接受程度強，因此仍有相當大的發展空間。

張妙苓說，快樂檸檬覆蓋大陸196個城市，一線、二線城市覆蓋率達90％，而在一、二線城市布局完整後，也將目光放在大陸更廣大的三、四線城市，去年起已經陸續透過各地渠道商布局，展店布局策略明確往10億人口的城市移動，配合大陸政府擴大內需策略，茶飲仍具有很大的潛力可供挖掘。

在通路完善佈建之外，雅茗-KY也同步布局產品端，以不同價格、不同品牌，瞄準各個市場、各種價格帶光譜端的消費者，鎖定的是大眾茶飲市場「快樂檸檬」、中高價位品牌「茶閣里的貓眼石」，以及「茶＋餐食」的「仙踪林」等，產品布局相當完整。

除了大陸市場之外，雅茗-KY也鎖定美國市場、東協市場這兩個新式茶飲仍在成長初期的市場作為海外重心，其中美國市場更是重中之重，將以開放地區合盟模式，擴大快樂檸檬品牌在北美茶飲市場的佔有率，預計北美市場三年內達成200門店。

至於在東協市場，張妙苓說，馬來西亞合資公司在疫情下仍舊表現亮眼，2021年除了繼續投入加速展店外，也會擴大與東協國家有意向結盟的夥伴進行合作，以利東協大經濟區域布局，目前菲律賓、印尼、澳洲等市場之代理商也積極參與及加入拓展計劃。

在布局全球市場同時，雅茗-KY也更積極進入所謂的供應鏈整合，在美國及馬來西亞各設立子公司及供應鏈管理系統，創造集團的第二成長曲線，除了就近全方位服務各地門店營運伙伴外，還可以降低關稅障礙，提高營運競爭力，也有益於提高加盟主投資意願。

展望未來，在打造【全球茶飲最佳創業平台】的企業願景引領下，今年還是以「擴大展店」、「國際合盟」、「投資併購」3箭作為營運主軸，除了已經繳出具體成績單外，相關計畫仍持續進行，預計在效益逐漸發酵後，有信心營運將會持續增長，今年仍有規劃以投資、合資或合盟的方式跟餐飲品牌結合，來創造第三個成長曲線。

(中時 )