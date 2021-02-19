2021開年以來受到疫苗投入施打，強化市場對疫情緩解和景氣復甦的預期，美國新一輪財政刺激計畫，也正在等待國會批准，在經濟修復的態勢可望延續下，帶動主要股市近期表現，信用債市表現也獲提振，近一月美銀美林全球優先順位高收益債券指數上漲0.77％。

隨疫苗施打進度持續進行，有助經濟活動儘速回歸常軌，高收益債方面在信用基本面料持續好轉、違約率逐步下滑，同時在全球負利率債券占比仍處相對高位下，優高收債、高收益債的收益優勢，料仍能吸引具息收需求資金配置，多頭表現有望延續，建議適度以相關基金介入布局，把握投資契機。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷表示，自從去年11月新冠疫苗研發取得重大突破後，提振市場風險情緒，不論是先前受疫情影響較嚴重行業，或受油價不振影響的能源業，其相關券種皆有明顯反彈。後市來看，由於疫苗施打持續推進，金融市場也已消化先前歐美二次疫情的負面因素。

隨著全球經濟可望自疫情中復甦，料低評級債券表現仍將相對突出。根據摩根大通的預估，預期今年美國高收益債違約率為3.5％，處於長期均值水準，且隨著全球經濟回歸正軌以及能源行業違約活動減少，估2022年美高收債違約率能進一步下滑至2％。

李運婷指出，當前全球低利率環境延續下，資金對高息資產的配置需求不墜，加上額外的政策支持，包括美國1.9兆美元的刺激經濟計劃，有助景氣復甦態勢延續。沙烏地阿拉伯自願減產，及美國原油庫存下滑，也有助拉抬能源債表現。整體而言，基本面改善、政策利多拉抬，同時信用利差仍具收斂空間可期，高收益債可望延續多頭表現。

其中優先順位高收益債不僅有高收益債的收益優勢，分布產業又更加多元，有利掌握先前受疫情衝擊、受惠於景氣修復行情產業表現。加上優先順位高收益債的年化波動度，也較一般高收益債低，有助兼顧機會與波動管理。

(工商 )