屏東里港工業區工廠大火 濃煙猛竄、嗆鼻異味擴散 19:452021/02/19 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東里港工業區工廠大火 濃煙猛竄、嗆鼻異味擴散（翻攝 臉書社團 屏東人新聞） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東里港工業區工廠大火 濃煙猛竄、嗆鼻異味擴散（翻攝 臉書社團 屏東人新聞） 屏東縣里港工業區晚間傳出工廠火警，里港消防分隊於18時4分獲報出動人車前往現場灌救，不過由於廠區內有石化工業設備，加上火勢猛烈，已經動員附近消防分隊加入搶救行列。附近居民則是反應，聞到刺鼻的異味，疑似是石化製品燃燒造成異味飄散。 煙火釀外木山火警 議員促設專區管制 竹南海口里長葉光華維護長青之森疑觸法 (中時新聞網) #里港 #異味 #工業區 #消防分隊 #灌救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 京東物流啟動上市 拚Q2登港股 04:102021/02/18 全球財經 港股早盤跌259點 回測十日線關卡 12:402021/02/19 財經 陸港觀盤－資金行情 優選高成長股 04:102021/02/19 全球財經 東港南平推「牡蠣園下午茶」小旅行 搭管筏賞蚵好趣味 22:542021/02/17 寶島 北漂青年返鄉彩繪鬼殺隊 駐守社區保護里民 10:362021/02/18 寶島 《港股》開高走低 恆指國企紅變黑 11:082021/02/18 財經 港交所成「亞洲那斯達克」 交易額直逼紐交所6成 16:092021/02/19 財經 里長「神級」彩繪 鬼滅之刃文旦版 17:542021/02/19 寶島 外木山嚴重火燒山 議員盼設立施放煙火專區 17:312021/02/18 生活 里幹事守住防疫前線 鄭文燦前往慰勞送福袋點心 16:462021/02/18 寶島 元宵小提燈僧多粥少里長傷透腦筋 觀旅局：數量有限發完為止 14:352021/02/18 生活 社會熱門新聞 快訊》高雄街頭傳兇殺案 婦人遭醉男連刺4刀滿身血送醫急救 - 社會 台南官田爆凶殺 兄憤持鐮刀追砍弟 - 社會 快訊》蘆竹鐵皮工廠火警 黑煙蔽天警消馳援中 - 社會 轎車時速近百撞路人 1人摔進副駕亡 1人卡50米外圳溝死 - 社會 阿兵哥迷姦18歲女網友 內褲滴二滴成鐵證竟辯：提神藥 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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