屏東里港工業區工廠大火 濃煙猛竄、嗆鼻異味擴散（翻攝 臉書社團 屏東人新聞）

屏東縣里港工業區晚間傳出工廠火警，里港消防分隊於18時4分獲報出動人車前往現場灌救，不過由於廠區內有石化工業設備，加上火勢猛烈，已經動員附近消防分隊加入搶救行列。附近居民則是反應，聞到刺鼻的異味，疑似是石化製品燃燒造成異味飄散。

(中時新聞網)