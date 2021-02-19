自認憋笑功力一流的許瑋甯直呼「邱澤真的很可怕」。（金盞花大影業提供）

台式新浪漫愛情電影新作《當男人戀愛時》由《紅衣小女孩》導演程偉豪監製，搭檔〈浪子回頭〉MV導演殷振豪，該片雖授權改編自韓國經典愛情電影，但導演殷振豪將他著名的獨特台式美學放入電影中，使得《當男人戀愛時》轉化為最具有「台灣味」的改編電影。

導演殷振豪表示，光是男主角「阿成」邱澤在片中的造型，他們就試過無數種，最後當邱澤穿著花襯衫、頂著玉米鬚爆炸頭、配上霹靂腰包出場，還擺出一副「怎樣？我帥吧？」的自信態度，他們立刻定案，也造就他在片中每出現一幕就換一套花襯衫的招牌造型。

這個中二、帶著江湖氣、卻又面惡心善的多層次角色，也讓邱澤第一次看完劇本後就決定接演：「我根本就是阿成本人！」而台語超溜的邱澤，時常會充當劇組的台語小老師，教工作人員很多古早味的用語，也會幫忙修改劇本台詞。

此外，片中設定邱澤的角色「阿成」三不五時就喜歡拿著甘蔗啃的習慣，導演殷振豪解釋：「太多人在吃檳榔了，根據角色會覺得這樣不夠瞎趴！」所以時常出現要邊討債邊啃甘蔗的場景，現場也都會準備好新鮮的甘蔗讓他現削現吃，但有些甘蔗實在很硬很難咬，殷振豪大讚邱澤超敬業：「只要我沒喊卡，他不管多硬都會死命啃下去！」

今（19日）發布的幕後花絮邱澤台客打造篇中，可見到邱澤時常會啃甘蔗太大力噴汁噴到攝影機，導演殷振豪只好忍痛喊卡再來一次，邱澤有一次還不小心噴到對手戲女主角許瑋甯的臉上，但演技精湛的兩人竟然可以忍住笑場繼續演下去，自然的情侶互動顯得相當有愛。

在片中和邱澤有最多對手戲的許瑋甯，一向自認憋笑功力一流，這次也直呼：「邱澤真的很可怕！」她解釋，現場會即興加戲的邱澤總是想盡辦法吸引她的注意力，在前導預告中有一場抽號碼牌的戲，本應板著臉冷淡回應邱澤的許瑋甯，卻被邱澤一個冷不防地將頭塞進櫃檯玻璃下方而逗樂噴笑，讓她大嘆：「真的沒辦法不笑出來啦！」電影4月1日上映。

(中時 )