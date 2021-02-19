太平洋燈會有「太平洋公園」及「鯉魚潭風景區」兩地，吸引遊客駐足觀賞。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

延續年味，花蓮縣府加碼在2月22日至2月26日期間，將在「太平洋公園燈區」，送出限量版的花蓮牛Year小提燈，發完為止，歡迎遊客利用228連假，前來花蓮春遊踏青欣賞燈會，太平洋燈會將持續到3月8日。

2021花蓮太平洋燈會，2月6日登場，今年縣府規劃了「鯉魚潭展區」及「太平洋燈區」兩大展區，邀請民眾到花蓮溫馨賞燈過好年。防疫期間為提供旅客安心的賞燈空間，主燈區移師至空間開闊的太平洋公園辦理，有八面玲瓏喜迎春、金姑報喜曜蓮城、花開富貴幸福來等主題，各展區應景喜慶的意涵，喜氣滿滿。

金牛節連假結束，緊接著就是元宵節，縣府加碼在「太平洋公園燈區」，送出限量版的花蓮牛Year小提燈，縣府觀光旅遊處說，元宵節有小過年之稱，吃元宵、提燈籠、賞燈會為元宵節傳統習俗，於2月22日至2月26日期間，民眾逛太平洋公園燈區時，只要在花蓮觀光粉絲團FB專頁按讚，並出示給服務中心工作人員，即可獲限量版花蓮牛Year小提燈1份。

觀光處代理處長張志翔表示，太平洋燈會要求遊客配合實聯制、戴口罩、勤洗手、禁飲食、帶手機、量體溫及總量管制等七大措施，同時，活動期間每晚6點至10點從東大門夜市至太平洋公園燈區的交通接駁車，也比照搭乘大眾運輸防疫規定，盼讓遊客安心遊花蓮。

燈會期間的交通疏運，除可搭乘東大門夜市與太平洋公園燈區開行免費接駁車外，YATOGO共享機車提供每日300台機車折價優惠，協助民眾往返市區與會場。民眾只要事先完成註冊，並於太平洋燈會「鯉魚潭展區」以及「太平洋公園燈區」兩個展區之大會服務台，透過手機掃描QR code，即可於最後結帳時享有租用金優惠。

(中時 )