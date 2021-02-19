總統蔡英文表示，政府將透過多源頭外購及國內研發生產雙軌並行方式，確保臺灣有足夠的新型傳染病疫苗，預計第二季開始讓第一線防疫醫護人員優先施打；政府會持續與業界共同努力，讓臺灣的生技產業繼續在國際上占有關鍵地位，為臺灣打開更多商機。

蔡英文是在2/18接見第23屆「國家生技醫療品質獎」和首屆「SNQ戰疫特別獎」的得獎隊伍時，肯定獲獎的29個團隊卓越的醫療成就，也看好生技研發成果以及對國人與全球的貢獻。

2020「國家生技醫療品質獎」中，金獎–臺北榮總法布瑞氏症醫療團隊，建有全球最大的樣本庫及法布瑞氏症研究治療中心，改變相關治療之全球性準則；銀獎的林口長庚淋巴水腫醫療團隊，以獨家創新療法完成全球最多手術量且成功率高達98％的輝煌紀錄；另一銀獎得主–臺大心臟衰竭治療團隊，率先全球提出Double Bridge（雙橋接）治療策略，心臟移植一年存活率82.3％優於美國UNOS資料庫！

蔡英文接見得獎者時，除了肯定醫療界團結防疫、守護國人健康外，也提到在得知去年疫情期間報名參加「SNQ暨國家生技醫療品質獎」的團隊和企業反而更踴躍，顯示臺灣生技醫療產業非常有活力，也依然有堅強的研發實力，更可以看出有「生醫界奧斯卡」之稱的「國家生技醫療品質獎」的實質效能與不凡意義，她也代表國人向這些獲獎代表、生醫界的夥伴們表達最深的感謝以及最大的肯定和鼓舞。

陪同獲獎團隊晉見總統的包括生策中心董事長王金平及SNQ評審團總召集人陳維昭，陳維昭在引言時表示，SNQ在審查時看到生醫產業願意堅持品質，甚至做到「高於國家標準」的程度，包括快速檢驗試劑或相關技術的研發、科技結合醫療的創新應用，甚或是品質安全的口罩以及相關防疫產品等，都充分展現卓越的創新力與國際競爭力，他也肯定獲得「戰疫特別獎」的衛生福利部臺北醫院、新光醫院、三軍總醫院和林口長庚達到了高水準的防疫成就。

金獎代表–臺北榮民總醫院院長許惠恒表示，參與SNQ評選及角逐獎項的過程是生醫界互相觀摩、彼此學習同時也是激勵大家自我精進、強化競爭力的重要方式！臺大醫院院長吳明賢也提到，該院團隊此次僅以微小差距未能奪金，雖有些抱屈，但也顯示臺灣醫療的頂尖實力，同時可以看出「國家生技醫療品質獎」的評審公正性與宏觀，接著並進一步建議衛福部、外交部可將「國家生技醫療品質獎」歷年選拔獲獎的頂尖醫療技術作為強而有力對國際推廣的材料，以彰顯臺灣加入WHO的優勢和重要性。

林口長庚紀念醫院院長程文俊提到，臺灣醫界能夠團結抗疫及互相觀摩學習，是產業進步的一大趨力；新光醫院院長及臺灣血液基金會董事長侯勝茂指出，在前線醫護人員的背後，有一群作為支援系統的後勤同仁，例如捐血中心、看護工等基層人員，也是防疫和照護等環節上不容忽視的重要角色，可以給予更多支持。

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