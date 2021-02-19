隨著互聯汽車越來越依賴乙太網路進行網路連接，智慧技術正在協助開發人員簡化資訊娛樂系統的開發，並快速適應汽車製造商不斷變化的需求。Microchip Technology Inc.今日宣布推出首款硬體AVB音訊端點解決方案LAN9360，這是一款內建嵌入式協定的單晶片乙太網路控制器。

Microchip的LAN9360音訊端點控制器透過乙太網路AVB實現車輛資訊娛樂設備（包括揚聲器、放大器、麥克風、導航系統、廣播收音機和智慧頭枕）互連。LAN9360在乙太網路AVB和Inter-IC Sound（I2S）、分時多工（TDM）和脈衝密度調變（PDM）本地音訊介面之間橋接音訊。它全面支援透過乙太網路AVB進行音訊傳輸，包括通用的精確時間協議（gPTP）、時間標記、傳輸協定和HDCP內容保護。

它還支援透過乙太網路進行安全啟動和安全遠端更新。與其他需要系統單晶片（SoC）MCU和協力廠商軟體協定堆疊的乙太橋接網路解決方案不同，LAN9360端點設備不需要軟體整合，使設計人員能夠根據製造商獨特的音訊和網路要求簡單、快速地進行設備配置。

Microchip的LAN9360音訊端點控制器已通過AVB協定乙太網路互通性的行業標準驗證，同時通過IEEE 802.1BA-2011、IEEE 802.1AS、IEEE1722和IEEE1733乙太網路規範的認證。

此外，該元件還通過了Avnu聯盟設立的的AVB互通性和可靠性標準認證。Elettra1938集團FIAMM喇叭和天線研發經理Pierrick Labeau表示：「在為我們的汽車遠端調諧器產品尋找AVB解決方案時，LAN9360讓我們能夠在一個值得信賴的平臺上快速開發，而無需更改我們當前的軟體。」

Microchip汽車產品部副總裁Matthias Kaestner表示：「這款端點控制器是用於資訊娛樂系統中乙太網路互通性的單一智慧晶片。在當今快節奏的設計環境中，這種開箱即用的元件為工程師提供了一個快速的開發起點，使他們避免了曠日費時的工程工作，以及程式編寫或與協力廠商整合時所涉及的技術風險。」

(工商 )