變性人罔腰真懷孕？街訪民調「男人生子」OK嗎

變性網紅罔腰日前自爆懷孕12週，還曝光了巨肚與超音波照，消息震驚各界，更引來網友質疑，沒子宮要怎麼懷孕？對此，婦產科名醫尹長生稍早接受《中天新聞》專訪，就直言男性懷孕這種情況是有可能的，但至少要等好幾百年後才有可能，因為人造子宮還沒辦法上市。

婦產科名醫尹長生說，男性就是因為沒有子宮、沒有卵巢，所以一定要藉由女性才能懷孕。但如果沒有子宮的人想要懷孕，例如女性手術切除子宮等情況，她又急於懷孕該怎辦？尹長生說2000年開始有子宮移植手術，但手術時間至少9小時，還要服用抗免疫藥物長達半年，等待子宮長好才能開始懷孕，「但是一般講，因為你一直在吃抗免疫的藥，所以你在懷孕的時候小孩子問題會比較多，同時你自己容易感染，當然生完一個這子宮也不能要了，因為你一直在吃抗免疫的藥，身體會有問題。」

20210219 罔腰變性三年懷孕！沒子宮怎麼懷的？醫師解答

尹長生說男性如果想懷孕，可以接受子宮移植手術，但因為男人骨盆比較小，沒女性骨盆大，所以還要先把骨盆修正一下，「然後你要把子宮移植到你的身上，可以試試看，但是問題這個手術剛剛講了（要）10個小時，現在全世界只有2、3個國家可以做，這種情況之下，你拿錢你都沒有地方可以做。除了歐美少數幾個國家以外，這種實驗目前也有在做，但是問題是不太合乎經濟，而且非常費事，所以說目前講，子宮移植還只是一個實驗性。」

那如果男性想懷孕，把胎盤或胚胎植入腹腔內呢？尹長生直言這太離譜了，因為女性懷孕最怕子宮外孕，子宮外孕若沒早期發現，會內出血、休克甚至死亡，「如果大家都那麼怕子宮外孕，那你要來做子宮外孕，那這位男性朋友可能危險非常多，第一他可能99%不會成功，胚胎就壞了，如果說幸運成功，大概萬分之一到百萬分之一，那你幸運成功之後呢，胎盤在骨盆腔裡到處找地方找血管，把它佔住，然後自己產生一個很大的胎盤，在懷孕過程之中你沒有子宮的保護，肚子很痛，而且羊水很薄一下子破了，羊水袋破了胎兒在裡面就會缺氧死掉。」

所以變性網紅罔腰到底可不可能懷孕呢？尹長生直言這種情況真的是天方夜譚，而且大概要好幾百年之後才有可能，認為罔腰炒作機率比較大，「人類男性要懷孕第一不合原則，第二不合經濟，第三還要幾百年之後才有可能。」

(中時新聞網)