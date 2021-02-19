台灣電力公司進行架空電纜地下化工程，北市議員李慶元痛批，該工程部分高達1.6億等費用竟由市民買單，但收益竟全歸台電，且台電地下化的電纜竟不用比照有線電視纜線收取使用費。對此，新工處表示，台電也是依法辦理，市府只能配合，除非是設施阻礙交通可由台電自付，否則就須平分費用。

李慶元指出，台電長期以來在市區道路到處便宜行事設置電桿，不但破壞都市景觀，還影響公共通行與安全，但收益全歸業者台電，沒有分給台北市政府半毛錢，如今台電將電桿地下化，卻要由市府買單分攤費用。

李慶元直言，台電業者在辦理電纜地下化工程，影響台北市道路順暢，且大範圍破壞與復原台北市路基與道路鋪面 ，並產生噪音與汙染，卻未曾補償台北市政府與市民。

李慶元表示，台電架空電纜地下化與有線電視電纜地下化的性質與做法皆雷同，為何台電要求部分費用由市府買單 ，而有線電視業者不但要自行買單，且還得支付纜線地下化穿越公共溝渠等費用。

李慶元要求，北市府應比照同樣標準要求台電自行負擔費用，北市應停止支出業者台電架空電纜地下化的任何分攤費用，同時追回過去累積的1.6億餘元，否則就應與台電議定共享供電收益，才符合公平原則。

對此，北市府道路管線暨資訊中心科長黃繼模表示，依電業法授權經濟部訂定台電營業規章，若要求台電協助布設電力設施、遷移電桿、電箱等，申請人皆須負擔部分或全額工程費用，「地方政府也很無奈」，但台電也是依法辦理，市府只能配合，除非是設施阻礙交通可由台電自付，否則就須平分費用。

(中時 )