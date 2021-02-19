變性網紅「罔腰」18日在IG高調聲稱有孕3個月，惹怒高醫鄭重駁斥外，還擬提告。高市衛生局今（19）日下午原本回應，初步判定無涉及招攬業務，不會主動介入調查，但晚間衛生局說明，由於衛福部已函示查辦，屆時將約談罔腰，若違反《醫療法》，最重得處25萬元罰款。

衛生局指出，今天下午與衛福部討論罔腰事件，可能涉及《醫療法》第84條規定，「非醫療機構，不得為醫療廣告」；另第86條規定，即使是醫療機構，「醫療廣告也不得藉他人名義或採訪、報導或不正當方式宣傳」，違反以上法令，可處5萬元至25萬元罰款。

衛生局表示，衛福部已指示近日會正式函示該高市衛生局查辦，待接獲公函後，將約談高醫、罔腰說明，高醫方面已出面駁斥決無為變性者進行子宮移植，較無問題，但仍會釐清是否涉及人體實驗。

針對罔腰是否涉違反《醫療法》做醫療廣告，衛生局說，必須再調查釐清，若其居住地或戶籍在高雄，會親自約談，若在別縣市則移請當地衛生局協助釐清。

(中時 )