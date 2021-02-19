日本有許多選美大賽，日前制服製造商舉辦第8屆「日本全國制服大賽（Japan Seifuku Award）」，女子組由18歲高三女學生竹内詩乃獲獎，年紀輕輕的她其實早已踏入演藝圈，是一名模特兒兼演員，近期她出了第一本泳裝寫真，並在社群平台曝光多張性感照，讓粉絲的眼睛大吃冰淇淋。

綜合日媒報導，竹内詩乃從國中二年級就開始參賽，終於在第5年奪冠，竹内詩乃透露，會參賽是因為媽媽在雜誌上得知這個比賽，讓她決定報名看看，然而每年都不幸失敗，直到今年終於皇天不負苦心人，而媽媽也開心地祝賀她，「恭喜妳，終於奪下大獎了！」

竹内詩乃興奮地表示，她在領獎時緊張到不斷發抖，腦筋一片空白，她接下來即將畢業，想努力朝演藝圈發展，向偶像吉高由里子、篠原涼子等人學習，由於很喜歡水手服，將來她也希望可以穿著水手服演出漫改作品的女主角，不論是電視劇還是電影，將水手服的魅力發揚光大。

除此之外，竹内詩乃近期也出了第一本泳裝寫真集，從竹内詩乃釋出的照片中看到，她穿著白色襯衫，頂著學生頭短髮，濕身解開扣子，另一張照片她更是用毛巾包住濕漉漉的短髮，回頭對著鏡頭露出甜美微笑，看起來既清純又引人遐想，粉絲也忍不住暴動直呼，「我一定會買」、「清純又性感，期待看到成品」。

(中時新聞網)