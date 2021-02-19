今年春節假期國人大都留在台灣過年，國內消費力大爆發，包括名品、化妝品、3C商品熱銷，親朋好友聚餐增多、伴手禮送禮需求增多，挹注台中百貨市場業績表現亮眼！包括新光三越與廣三SOGO百貨，春節期間業績大幅成長；尤其是新光三越百貨，在2020年締造206億元的歷史新高紀錄之後，2021年春節七天連假業績激增近三成、來客數成長逾一成，新春開出紅盤，2021年營收挑戰210億、續創歷史新高可期。

新光三越台中店趁勝追擊，風靡全球的芬蘭國寶「嚕嚕米」，2/20至3/10於新光三越台中店10樓推出全新主題期間限定店「MOOMIN花漾精靈」吸客。

新光三越台中店表示，三大主題情境「花漾嚕嚕米」、「MOOMIN精靈迴廊」、「春日姆明谷」及八大拍照打卡點，兩米高花牆及同步日本Moominvalley Park嚕嚕米立體造型書本，還有展場限定冒險巨型扭蛋機，最大獎有機會扭到價值3,880元的嚕嚕米模型周刊組，開放免費入場參觀！

新光三越台中店表示，三大情境主題區「花漾嚕嚕米」最春天的嚕嚕米大型拍照框，還有甜蜜春天嚕嚕米與可兒兩米高花牆設計，在MOOMIN世界一起甜滋滋、「MOOMIN精靈迴廊」集結MOOMIN經典場景無框畫，彷彿姆明谷的藝術盛典、「春日姆明谷」更是同步日本Moominvalley Park兩米高書本牆設計，融合嚕嚕米繪本氛圍，彷彿同遊Moominvalley Park。來MOOMIN花漾精靈主題展區跟嚕嚕米一起拍照打卡，有機會獲得限量手機擦拭貼！

此外，現場引進同步來自全球的嚕嚕米人氣爆棚商品，同步日本嚕嚕米公仔及絨毛娃娃、SUN STAR實用與可愛兼具的嚕嚕米人氣文具、百年大廠丸真親膚嚕嚕米毛巾、超精美YAMAKA瓷器，還有嚕嚕米台灣限定的全新商品。

Moomin展場限定兩公尺巨型扭蛋機、全新扭蛋企劃，體驗精靈國度，還有機會用300元把價值3,880元的MOOMIN周刊模型水上小屋十期整組帶回家，萌度破表嚕嚕米拍貼機及2/27-2/28兩日限定的手作體驗區，創作專屬個人的LIFESTYLE小物！

此外，嚕嚕米造型鬆餅及展場獨家與台北知名夢幻甜點店BOKA聯名，限量推出「MOOMIN森林系提拉米蘇」，好拍好玩又好吃！

(工商 )