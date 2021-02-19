前高雄市長韓國瑜，近期不斷被爆出可能復出展開「公益之旅」，對此傳聞，韓國瑜19日在臉書貼文證實，將以「公益代替謝票」，並感謝大家一直都在。此外，他也更換用了1年半的大頭照，從原先白色長襯衫黑色長褲，雙手背靠桌板，換成一身黑西裝，內搭白色襯衫，且右胸口上，還別出心裁的別了一枚中華民國國旗胸章，更換後不到1小時，就有3萬人按讚。女主持人何庭歡也留言，「善良的手，老闆加油」。

何庭歡2020年曾接受《FHM》專訪，拍攝性感照片，挑戰最大尺度。（圖／本報資料照，FHM提供）

據了解，韓國瑜復出起手式公益行程，將主打「莫忘世上苦人多」，整體流程主要以探訪特殊兒童、單親媽媽、社福機構及弱勢族群，並會結合在地政治人物、地方耆老等。而原先規劃是在一月份就要出來，但因岳父逝世，而改推遲到2月後舉行。

韓國瑜臉書。(圖/韓國瑜臉書)

至於做公益是否會像過去行程一樣有新聞畫面或直播？前高雄市新聞局長王淺秋透露，這件事她有詳細問過韓市長團隊這問題，但目前團隊還在規劃中，還沒有做最後確認，但團隊並不希望有媒體去打擾這些社福機構、引起過多的騷動和困擾，應該會以相對低調的方式進行。至於專業團隊規劃是如何安排行程？王淺秋說，因為韓市長夫人李佳芬過去在高雄市府任內，也做過不少公益活動，在運作上有一定的熟悉度，了解公益團隊的需求。

韓國瑜19日晚間貼文也以【謝謝大家一直都在，公益代替謝票】為題，證實2月20號以後，將身體力行做公益，親身走遍每個角落、傾聽每個需要幫助的聲音。

值得注意的是，韓國瑜PO文前，先是更換大頭照，不到15分鐘就超過1萬人按讚，30分鐘突破2萬人。廣播節目女主持人何庭歡也留言，「善良的手，老闆加油」。

由韓國瑜發佈於 2021年2月19日 星期五

(中時新聞網)