外界一直關注何時要復出的前高雄市長韓國瑜今天在臉書分享最心動態，他說知道大家一直都在，也感謝大家滿滿的鼓勵與關懷，20日起他將推出「韓先生來敲門」系列影片，以公益代替謝票。

韓國瑜在臉書表示，所有好朋友的關心，他不敢忘情，也希望把這一份熱情轉化，持續關注在所有台灣各個階層的民眾身上，他知道一定要努力去做。他知道大家一直都在，感謝你們滿滿的鼓勵與關懷。2020年，我們經歷了相當辛苦的一年，也一直不斷思考，還能為這片土地、為辛苦的百姓做些什麼？他雖然卸下公職身分，不過就像他曾說的「莫忘世上苦人多」，與你們站在一起，一直是他不變的初衷。

韓國瑜說，他發現能夠回饋社會最好的方式，就是身體力行，親身走遍每個角落、傾聽每個需要幫助的聲音。他感謝所有的好朋友，在過去這段時間，一直陪在他身邊，他想把這份感謝的心意分享出去給更多需要的人。所以他很確定的是，以後無論做什麼，只要可以幫助到一個人也好、一群人也好，他都願意張開雙手，成就敲門後的一盞微光照亮。

韓國瑜表示，2月20日開始推出「韓先生來敲門」系列影片，主要的目的是要敲開所有庶民溫暖良善的大門，讓我們一起充滿感恩的心，讓我們的生命更加豐富，疑聚各種溫暖良善的力量，讓一支一支、一點一滴的微光，變成巨大的太陽。韓國瑜最後請大家按下訂閱集氣，分享良善的微光，開起關注的門鈴，跟著韓先生一起來敲門。

高雄林小姐留言說：「挺韓總為台灣老百姓做事！」還有人回應說，「韓總，我們都在，更將您說過的話牢記，並以自己能力所及的幫助需要幫助的人，感恩您，我一直記得這句，莫忘世上苦人多。」、「沒離開+1」。

【謝謝一直都在，公益代替謝票】 知道大家一直都在，感謝你們滿滿的鼓勵與關懷。 2020年，我們經歷了相當辛苦的一年，我一直不斷思考，自己還能為這片土地、為辛苦的百姓做些什麼？雖然卸下公職身份，但就像我曾說的「莫忘世上苦人多」，與你們站在... 由韓國瑜發佈於 2021年2月19日 星期五

(中時新聞網)