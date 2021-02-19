菲律賓外援潔丹妮兒開局連拿9分、含1次「三分打」，全隊前11分僅前2分是林蝶投進，其餘全屬她籃下賣高，最後貢獻21分、14籃板，搭配大二射手林妘樺轉型有譜，連3場都飆3記三分彈，衛冕軍19日以91比65輕取上季第4台北市大，109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽2連勝，連結預賽已13連勝、跨季18連勝。

但教練何正峰賽後氣呼呼、腳程比球員還快，頭也不回，第一個搶進休息室，且毫不掩飾就開罵。因終場前10秒，世新91比63領先28分、輸贏早定，但何正峰教練仍用掉最後1次暫停重新部署，打1個戰術的成功率，不料主控李吟娸還沒啟動攻勢，球就被北市大抄走，陳又甄輕鬆壓哨快攻上籃，意外多拿2分、最終只輸26分。

最後一擊不成，且多1失誤、多掉2分，還浪費最後1次暫停，戰術徹底失敗，何正峰氣得難掩情緒說：「最後10秒是可以讓它自然走完，不必再攻，雙方平和結束比賽，但我既然選擇叫停組最後一擊，肯定想拚一次成功率，哪知不僅未執行，球更這樣莫名掉了，我怎能不生氣！」

但何正峰不滿的不只有上述這一椿，因此役儘管是世新繼預賽74比59贏球後，本季對北市大2連勝、跨3季對戰5連勝，相較預賽該役，今天多得17分、多贏11分，卻也多失6分。何正峰表示防守、籃板都欠佳，特別是平均高對手半個頭，籃板卻只多8個（44比36），尤其被北市大搶16個進攻籃板（世新23個），怎樣他都很難接受。

話鋒一轉，何正峰不忘一提轉型前鋒射手、近況不錯的林妘樺，似找到自己的定位，尤其三分球越來越準，她若能再加強穩定性，進步空間還很大，未來如有機會選進國家隊，與他隊同型的幾名射手，都值得期待。

(中時 )