大陸一名女子小菲（化名）接受好友擔任伴娘，沒想到喝茫後卻遭伴郎性侵，隔天醒來驚嚇自己下半身赤裸，身旁還躺著伴郎與伴郎的姊夫，得知遭性侵後氣得報警，伴郎與其姊夫涉嫌強姦罪，將面臨10年以上有期徒刑。

據大陸「網易新聞」報導，一對新人2018年5月結婚，新郎當天請來24歲黃姓友人當伴郎，新娘也找了27歲好友小菲當伴娘。小菲婚宴當天陪著新人敬酒，最後不勝酒力喝醉，黃姓伴郎見小菲醉得不省人事，便與小菲的姊妹將她扶到附近旅館休息，小菲的姊妹將人送到旅館先行離去，導致小菲遭到伴郎性侵。

小菲指控，當天喝醉後被帶到旅館房間休息，迷迷糊糊中感覺到有人壓在她身上，雖然想把人推開，卻一點力氣也沒有，過沒多久，又聽到有人進了房間，隔天醒來竟然發現自己與2個男人睡在同張床上，一人是伴郎，另一人是伴郎的姊夫，而且３人的下半身都是赤裸，這時才知道自己被性侵，嚇得趕緊報警處理。

黃姓伴郎坦承，自己當天也喝了很多酒，看到小菲長得漂亮，將她送到旅館後，因為酒後性衝動上了小菲，事後對自己做出這種事也很後悔，自己並不清楚為何姊夫也闖入房內，也不知道3人怎會赤裸下半身睡同床。

黃男與其姊夫涉嫌強姦罪被移送法辦，據大陸《刑法》第二百三十六條第三款第（四）項規定，2人可處10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。

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(中時新聞網)