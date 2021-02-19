國民黨黨主席江啟臣（左）、前黨主席朱立倫。（資料照）

國民黨主席將於7月改選，繼前台北縣長周錫瑋、前主計長韋伯韜、中廣董事長趙少康宣布參選黨魁後，前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜、前黨主席朱立倫等人，也都被外界視為對選情具高度影響力者，將呈現多人競爭態勢。對此，資深媒體人陳揮文17日在政論節目中直指，「朱立倫野心勃勃，但不會選上」。

陳揮文在政論節目《新聞大白話》中說，「我推薦朱立倫你知道不會贏，那就第一個出來宣布不選，因為唯有第一個站出來，才會被大家稱讚、尊敬。」至於，朱立倫15晚間在臉書貼文指出，今日迎財神，諸事大吉，過年期間，家家戶戶團聚打打麻將，並要大家幫忙看看，「我聽哪一支胡牌！」，引發網友熱議是「萬事俱備，只欠東風」、「丞相起風了」，還要朱立倫衝一點，不要被「攔胡」。

朱立倫PO麻將照，「只欠東風」的牌面，也讓外界解讀有意角逐黨主席，對此，陳揮文認為，「這就很難看，這就是野心勃勃，但他不會選上啦。」而節目另一位來賓、新北市議員葉元之則說，第一個說不選是前主席洪秀柱，他認為朱立倫是有機會選上，且大家都應該進來選。

而外界預期今年7月國民黨黨魁改選呈現多人競爭態勢，主席江啟臣強調，黨內民主，大家爭取服務機會，公平良性競爭對黨是好事。

(中時新聞網)