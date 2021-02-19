鄭元暢官方Youtube頻道推出「不專業廚房」，過年期間推出過年特輯，邀請好友許瑋甯、楊謹華跟吳慷仁邊品酒邊挑戰做一整桌的年菜。上一集吳慷仁跟楊謹華因為鬥嘴，持續卡關在紅燒獅子頭，在19日播出的下集中，仍然持續碎念跟鬥嘴，不過做菜速度後來居上。「廚神」許瑋甯展現超強廚藝，處理蝦頭、魚超上手，讓鄭元暢大讚「太賢慧了」。

鄭元暢依舊正常發揮「不專業精神」，像是許瑋甯分配「醃魚」的工作給鄭元暢，沒想到他竟把裝魚盤子倒滿米酒「淹魚」，許瑋甯哭笑不得，大喊「太多了啦！」眼看眾人可輕鬆做出滿漢全席，便開始進入「搗蛋模式」，像是拿魚嚇吳慷仁，喝的微醺的許瑋甯還開起演唱會，唱〈以後別做朋友〉、〈刻在你心底的名字〉、〈甜蜜蜜〉等，吳慷仁也讚她是急智歌后。

飯後四人拋開偶包，開始玩撲克牌心臟病，已經喝茫的他們陷入瘋狂尖叫大笑的輪迴，後來升級為「心臟病2.0」，翻到同一個號碼要互叫對方名字，卻永遠記不住對方的名字。最後每個人取自己拍過的劇名，連自己演過的劇都講錯，吳慷人忍不住大叫說「對不起，我對不起片商！」一分一秒都讓人笑到飆淚。

眾人飯後玩起撲克牌。（最大國際娛樂提供）

(中時 )