已故影帝柯俊雄之子柯鑑育，曾是世大運水球代表隊最受矚目的球星，但他還是抵擋不住遺傳自父親的「戲」胞，與對海洋的熱愛，被擅長水下攝影的導演袁緒虎熱忱打動，合作拍攝第一部主演的電影作品《東經北緯》。該片是台灣難得以海底影像為主題的電影，除了劇情描述真摯的父子情與動人的兄弟情誼外，也收錄台灣海底深邃與瑰麗美景。

在《東經北緯》中，柯鑑育形容自己飾演的角色：「顏東經是一位性格內斂、溫和內向且熱愛大自然的青年，從小在父親的影響下長大，跟隨著父親的腳步，尋找傳說中隱藏在大海深處的寶藏，長大之後，他終於明白這份大海的寶藏對於自己的意義是什麼。」

吳朋奉（右起）在《東經北緯》飾演鄭凱、柯鑑育的父親。（CATCHPLAY提供）

這樣的角色設定與現實生活中凡事低調的他十分相近，從小父親柯俊雄就希望他能接下演藝事業，但柯鑑育卻不想因為星二代的身分被媒體與大眾關注，因此遲遲未能下定決心進軍演藝圈，這次會加入《東經北緯》的演出，主要是認同導演對於大海與追尋夢想的想法，演技方面則是經由影帝吳朋奉潛移默化的指導下，才慢慢地在鏡頭前找到對自己的信心。

在拍攝過程中，柯鑑育坦承：「內心戲是我比較不擅長的場面，朋奉哥總會親自指點我們，無論他當天有沒有戲，他都會因放心不下而出現在片場；他從不說教，但會讓我們不斷重複練習某一句台詞之後，直到抓住整場戲的精髓，才讓我們在鏡頭前演出。」而吳朋奉去年驟逝，讓他難掩感傷地表示：「只是這樣的良師益友，今後再也見不到了。」《東經北緯》於3月5日上映。

(中時 )