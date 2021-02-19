總統府今宣布國安新人事，蔡英文總統今在臉書表示，這四位國安團隊的重要成員，都有高度的專業素養，也有宏觀視野和豐富經驗，不用摸索就可以立刻上手，符合新一階段的任務需求。

總統在臉書指出，國安團隊再部署，三個鐵三角就位！針對新一階段的區域及國際情勢，以及後疫情時代下，所牽動的全球政經變局，國安團隊必須進行任務與隊形的再部署。

他說，今天對外宣布了國安團隊的新人事，新任國安會諮詢委員嚴德發、新任國防部長邱國正、新任國安局長陳明通、新任陸委會主委邱太三。

她指出，期許全體國安團隊，在顧立雄秘書長帶領的國安會統籌戰略規劃下，發揮三個鐵三角 的最大戰力，包括外交事務鐵三角：李大維秘書長、吳釗燮部長、蕭美琴代表。兩岸事務鐵三角：陳明通局長、邱太三主委、詹志宏副董事長。國防安全鐵三角：嚴德發諮委、邱國正部長、黃曙光總長。

她表示，新的階段，將持續落實國防改革，強化國軍戰力，也將持續深化與理念相近國家的友好合作，並持續維護台海及區域的和平穩定、繁榮發展。國安團隊，繼續向前。

(中時 )