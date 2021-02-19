49歲日本女星小松美幸1990年出道，當時拍攝了不少性感泳裝寫真，還曾演出過許多三級片，在演藝圈的人氣頗高，2009年她和小8歲的圈外男友結婚，卻被宣判不孕，因此展開為期7年的不孕治療，去年終於傳出懷孕喜訊，日前女兒順利出生，不少粉絲都獻上祝福。

小松美幸因作風大膽，加上身材姣好，拍攝不少露點寫真和限制級電影，更參演過《死亡筆記本》、《大奧》等作品，然而她一直飽受不孕困擾，在7年內接受了14次人工授精，小松美幸曾經透露，她38歲就開始做人，漸漸發現情況不對，42歲開始接受不孕治療，歷經7年時間終於成功。

這段期間她為了做不孕治療，花費了將近1000萬日圓（約270萬元台幣），小松美幸也坦言，「雖然我是49歲懷孕，但是以45歲時做的凍卵進行人工受孕，並非自然懷孕，希望外界不要誤以為49歲也可以自然懷孕。」她更感謝，由於在懷孕初期，她孕吐得很嚴重，一直感到十分不安，還好有老公的支持和鼓勵。

小松美幸也表示，一路以來十分辛苦，就連要生前都是羊水突然破了，連忙趕到醫院，原本要採取無痛分娩，卻等了24小時子宮口才5公分大，因此緊急改成剖腹，所幸最後還是順產，讓她十分感激，「將要展開未知的生活，今後為了回報這份恩情，我也想分享自己的經驗，給同樣接受不孕治療的朋友，真的很感謝一直支持我的大家。」

(中時新聞網)